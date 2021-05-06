بعد الولايات المتحدة.. أوروبا

2021/05/06 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن الإتحاد الأوروبي "مستعد لمناقشة" الاقتراح الأميركي برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.

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