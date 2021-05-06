2021/05/06 | 12:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط 3 حاويات تحتوي على مواد تصنف خطرة، مخالفة لشروط الاستيراد، في ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاويات تحتوي على مواد تصنف خطرة بميناء ام قصر الأوسط المركز الخبري الوطني.

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