2021/05/06 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احباط أكبر عملية تهريب للأدوية في العراق عبر سوريين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/06 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط أكبر عملية تهريب للأدوية في العراق عبر سوريين ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط أكبر عملية تهريب للأدوية في العراق عبر سوريين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).