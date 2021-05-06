2021/05/06 | 12:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، توضيحاً حول طلبات إعادة التحقيق او المحاكمة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت المركز الإعلامي للقضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 ايار 2021)، ان "طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 يجب تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز تلقّي تلك الطلبات سيما وان الاجراءات الادارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة".

واضاف البيان "لذا اقتضى ملاحظة عدم مفاتحة او مراجعة مقر مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات، خاصة بعد ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولاغراض انتخابية الامر الذي يثقل كاهل الجهات الادارية في مقر مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يؤشر ارتفاع عدد طلبات إعادة المحاكمة من قبل بعض السياسيين لأغراض انتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يؤشر ارتفاع عدد طلبات إعادة المحاكمة من قبل بعض السياسيين لأغراض انتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).