إحالة مشروع قانون حقوق ضحايا ابن الخطيب الى مجلس النواب

2021/05/06 | 12:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي اليوم الخميس 6/5/2021، احالة مشروع قانون تنظيم تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب إلى مجلس النواب.

وأوضحت الامانة في بيان لها ان مجلس الوزراء قرر "الموافقة على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/ البند ثانياً) من الدستور".

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