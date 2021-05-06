الرافدين يعلن تفاصيل تسديد قروض الـ50 مليون

2021/05/06 | 12:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، أن مدة تسديد قروض 50 مليونا للموظفين و30 مليونا للمواطنين تكون في ١٠ سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (6 ايار 2021)، إن "القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن".

وأضاف البيان أن "التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض".

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