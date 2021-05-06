القبض على خمسة مهربين سوريين بحوزتهم 6 أطنان من الأدوية بينها مخدرة في نينوى

2021/05/06 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس (6 أيار 2021)، إحباط أكبر عملية تهريب للأدوية الطبية في محافظة نينوى، والقبض على خمسة مهربين سوريي الجنسية.

وقالت الوكالة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية من مفارز وكالة الإستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة اللداخلية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة مهربين من الجنسية السورية في محافظة نينوى".

وأضافت، أن "المهربين بحوزتهم ستة أطنان من الأدوية المهربة الى داخل البلاد، ومن ضمنها عشرة آلاف أمبولة مخدرة من مادة ترامال".

وتابع بيان الوكالة، أن "عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مشترك ومتابعتهم ونصب كمين محكم والاطاحة بهم في احد احياء مدينة الموصل".

وأشار، إلى "ضبط الادوية بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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