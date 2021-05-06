سفن للقوات البحرية ومناورات.. جزيرة تثير توترا بين فرنسا وبريطانيا

2021/05/06 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لوكالة فرانس برس أن "المناورات" البريطانية قبالة جزيرة جيرسي، التي تثير التوتر بين باريس ولندن بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست "لن ترهبنا".

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