رئيس مجلس المفوضين يستقبل السفير البريطاني في بغداد

2021/05/06 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف في مقر مفوضية الانتخابات ببغداد، اليوم الخميس 6 أيار 2021، السفير البريطاني ستيفن هيكي, ومديرة القسم السياسي في السفارة لورا كايلز.وفي بداية اللقاء رحّب القاضي جليل عدنان خلف باهتمام السفارة البريطانية في متابعة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول 2021، وأثنى على دور بريطانيا في دعم جهود المفوضية من خلال بعثة الأمم المتحدة في بغداد.وأوضح رئيس مجلس المفوضين لضيفه السيد هيكي، ما أعدت له المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تحضيرات لتلافي أي تحديات مقبلة تواجه مراحل العملية الانتخابية التي تتسارع وتيرة الاستعداد لها.من جانبه أشاد السفير البريطاني ستيفن هيكي بما يقوم به مجلس المفوضين من جهود في سبيل تحقيق انتخابات عادلة وشفافة تكون مختلفة عن كل التجارب الانتخابية السابقة من حيث المشاركة وقناعة الجمهور بمجرياتها، مشيداً بحرص المفوضية على التواصل مع الرأي العام والمجتمع المدني لإيضاح كل خطواتها على الأرض.وفي نهاية اللقاء، شكر القاضي جليل عدنان خلف السفير البريطاني على هذه الزيارة التي تعزز من قيمة التعاون بين المفوضية وأقطاب المجتمع الدولي، بالنظر لما توليه بريطانيا من اهتمام بتحقيق الاستقرار في العراق من خلال الانتخابات النزيهة.

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