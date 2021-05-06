هذا ما قاله الكاظمي لشيوخ العشائر العراقية | فيديو

2021/05/06 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

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حديث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر العراقية

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