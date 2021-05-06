2021/05/06 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما قاله الكاظمي لشيوخ العشائر العراقية | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حديث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر العراقية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما قاله الكاظمي لشيوخ العشائر العراقية | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما قاله الكاظمي لشيوخ العشائر العراقية | فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).