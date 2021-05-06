2021/05/06 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط الإضبارة الخاصة بمعاملة قرض تم ترويجها في المصرف الصناعي – الفرع الرئيس في بغداد مقابل دفع مبالغ ماليَّةٍ، مبينة أن مقدار القرض بلغ (1,700,000,000) مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أفادت بأن ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد في الهيئة التي انتقلت إلى المصرف الصناعي – الفرع الرئيس تمكنت بعد إجراء التدقيق في قسم الائتمان وقسم الأرشيف والأضابير، من ضبط الإضبارة الخاصة بمعاملة قرض تعود لأحد الأشخاص بمبلغٍ قدره (1,700,000,000) مليار دينار، موضحةً أن المعاملة تم ترويجها؛ لقاء دفع مبالغ ماليَّةٍ إلى المتهم (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق).

وأضافت الدائرة أن المتهم الموقوف (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق) اعترف أثناء التحقيقات بتسلمه مبالغ ماليَّة؛ لقاء منح القروض لعددٍ من مقترضي المصرف، وبناءً على تلك الاعترافات؛ أذن قاضي التحقيق المختص بالانتقال إلى المصرف وضبط معاملات القروض المذكورة كافة.

التالي

منذ 35 دقيقة

احباط اكبر عملية تهريب للادوية في نينوى

منذ 48 دقيقة

توضيح من القضاء بشأن طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة

منذ ساعة واحدة

عمل ارهابي يتسبب بقطع الكهرباء عن مناطق في الموصل وصلاح الدين

منذ 14 ساعة

الكاظمي: قواتنا عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت

منذ 16 ساعة

ضبط مخطوطة تاريخية ثمينة بحوزة مهربين وسط بغداد

منذ 17 ساعة

متحدث عسكري: سنرد بقوة على من يستهدف القواعد العراقية

منذ 17 ساعة

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاً لها

منذ 17 ساعة

القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة في نينوى

منذ 22 ساعة

الأعرجي لرئيس أركان حلف الناتو: انسحاب القوات القتالية يساعد على استقرار العراق

منذ 23 ساعة

توجيهات مشدَّدة من المرور بشأن المركبات الحاملة للوحات الفحص المؤقت

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط معاملة قرض بمليار وسبعمائة مليون دينار في المصرف الصناعي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط معاملة قرض بمليار وسبعمائة مليون دينار في المصرف الصناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).