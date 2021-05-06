بعد اسابيع من الاستقرار.. ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الدينار في العراق

2021/05/06 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية اليوم الخميس.وبلغت اسعار الصرف: بغداد – بورصة الكفاح 148,350 في الصيرفات( تقريبي ) شراء 147,750 بيع 148,750

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