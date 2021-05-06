مذكرة تفاهم جديدة لبناء السلام في العراق

2021/05/06 | 13:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وأكاديمية فولك برنادوت مذكرة تفاهم، لتعزيز القدرات المحلية في مجال بناء السلام في العراق مع التركيز على ادماج منظور النوع الاجتماعي. وأكاديمية فولك برنادوت هي مؤسسة حكومية مقرها ستوكهولم في السويد مهمتها دعم جهود السلام والأمن في العالم.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الخميس: ان الشراكة الجديدة الجديدة بين مؤسسة فولك برنادوت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق إلى تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن (قرار مجلس الأمن 1325)، في مجال التماسك المجتمعي والتعايش السلمي.



ومن خلال العمل على تعزيز الحساسية نحو النوع الاجتماعي في نشاطات السلم المجتمعي، تسهم هذه الشراكة أيضاً في دفع أهداف التنمية المستدامة للمساواة بين الجنسين (الهدف 5) والسلام، والعدالة، والمؤسسات القوية (الهدف 16).

واضاف البيان: ان برنامج التماسك المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق يعمل مع نشطاء السلام المحليين في العراق، كمنظمات المجتمع المدني المحلية ولجان الحوار والسلم المجتمعي، والتي ستقدم أكاديمية فولك برنادوت لاعضائها التدريب حول ادماج ومراعاة النوع الاجتماعي خلال عمليات الحوار وذلك بموجب اتفاقية مدتها عام كامل.

تقول السيدة زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "سيعزز هذا التعاون الجديد مع أكاديمية فولك برنادوت جهودنا لبناء سلام شامل يراعي النوع الاجتماعي في العراق من خلال عملنا المكثف والمتواصل مع المنظمات المحلية والمجاميع التي تعمل من أجل السلام.



ونحن ممتنون للأكاديمية على هذه الشراكة وعلى مساهمتها في تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن برنامج تعزيز التماسك المجتمعي في العراق".

ويقول طالب صبح، مدير مشروع الاستراتيجية السويدية للتعاون التنموي مع العراق، من أكاديمية فولك برنادوت: "يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهة فاعلة ورئيسية في تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في العراق، وهذا التعاون يمكننا من العمل، جنبًا إلى جنب مع الجهات المحلية الفاعلة، لدعم المساواة بين الجنسين والتي تأخذ في الاعتبار الأولويات ووجهات النظر لكل من النساء والرجال بشكل استراتيجي".

PUKmedia عن يونامي

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