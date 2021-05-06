حريق كبير يلتهم 50 دونما في العراق (صور)

2021/05/06 | 13:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اخماد حادث حريق التهم 50 دونما من محصول الحنطة في محافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (6 ايار 2021)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث الحريق التهم 50 دونما مزروعة بمحصول الحنطة، وانقذت 450 دونم من مجموع 500 دونما في قضاء المشخاب جنوبي محافظة النجف".

وأوضحت المديرية "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران ومنعت امتداد السنتها داخل الحقول الزراعية وانهت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية"، مبينة ان "سبب الحريق كان نتيجة تطاير شرارة من ماكنة الحاصودة".

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