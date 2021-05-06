حكومة ذي قار: تم الاتفاق على اطلاق سراح جميع المعتقلين المتظاهرين

2021/05/06 | 13:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الناطق باسم محافظ ذي قار، ماجد السفاح، الخميس، الاتفاق مع محكمة استئناف ذي قار الاتحادية على إطلاق سراح جميع المعتقلين المتظاهرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للسفاح وحضره مراسل NRT اليوم، (6 ايار 2021)، وأضاف انه "شرعنا بالتعاقد مع المحاضرين وفق الشروط، بعد توجيه محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي".

وكشف انه "خلال الأيام القادمة سيصل وفد مسيحي إلى الناصرية وبالتحديد إلى أور من أجل فتح السياحة"، مبينا انه "شكلنا لجنة من فنانين وفنانات وذلك لتجميل المدينة واظهارها بشكلها الجميل وعملنا على خطة لتطوير مداخل الناصرية".

وتابع انه "ادرجانا اول مشروع طبي كبير متطور وسيكون من وزارة النفط كدعم للمحافظة".

واردف ان "المحافظ الغى تكليف قائممقام الرفاعي وكلف نفسه من موقع ادنى وخلال ايام سوف يحسم هذا الأمر وحلحله الأمور".

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