وكالة الاستخبارات: احباط اكبر عملية تهريب للادوية في نينوى

2021/05/06 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، احباط اكبر عملية تهريب للادوية والقبض على خمسة مهربين من الجنسية السورية وبحوزتهم (٦) اطنان من الادوية البعض منها مخدرة في محافظة نينوى.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال ورود معلومات استخباراتية وتسخير عمل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على خمسة مهربين من الجنسية السورية في محافظة نينوى وبحوزتهم ستة اطنان من الادوية المهربة الى داخل البلاد من ضمنها عشرة الاف امبولة مخدرة من مادة ترامال، وقد تمت عملية القبض بعد تشكيل فريق عمل مشترك ومتابعتهم ونصب كمين محكم والاطاحة بهم في احد احياء مدينة الموصل".

واضاف البيان انه "تم ضبط الادوية بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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