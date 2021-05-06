لودريان في لبنان في محاولة جديدة للضغط من أجل تشكيل حكومة وسط خيارات ضعيفة

2021/05/06 | 13:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عند وصوله إلى اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل بتاريخ 22 آذار/مارس 2021 © ا ف ب أريس ألكونومو بيروت (أ ف ب) – بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس جولة على المسؤولين اللبنانيين في بيروت حيث لا يزال الجمود السياسي […]

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