2021/05/06 | 13:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – بعد سنوات من الحروب بالوكالة، تؤشر المحادثات السرية بين السعودية وإيران إلى تحوّل دبلوماسي، في وقت تسعى المملكة جاهدة الى إيجاد حل للنزاع في اليمن حيث تدعم الحكومة في مواجهة المتمردين المدعومين من طهران، ولو أن احتمالات حدوث انفراجة تبدو بعيدة.واستضاف العراق محادثات بين الطرفين “أكثر من مرة”، حسبما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراكز أبحاث دولية: السعودية تسير على خط دبلوماسي شائك مع إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراكز أبحاث دولية: السعودية تسير على خط دبلوماسي شائك مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).