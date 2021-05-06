2021/05/06 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، عن تزايد الهجمات الارهابية من تنظيم داعش على الخطوط الناقلة للطاقة في محافظة صلاح الدين.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح خاص لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن تعرض خطوطها الناقلة بصلاح الدين لعبوات ناسفة وتؤكد: خسائرنا في تزايد المركز الخبري الوطني.

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