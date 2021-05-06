أكذوبة صاروخ الصين في أرض البهارات

2021/05/06 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

طار صاروخ الصين باتجاه مداره فوق طبقات

الهواء تتحكم بمساره عين التنين وأنامل

تتحرك برشاقة فوق لوحات التحكم وفق أعلى

مراتب الضبط ضمن أطر الحسابات الدقيقة

التي لا تقبل القسمة إلا على أ

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