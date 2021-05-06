2021/05/06 | 13:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: محمد سامي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطاب الاعلامي الحكومي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وانا أقرأ في الباب الثالث من الدستور
العراقي لعام 2005 عن مكونات السلطات
الثلاث للنظام العراقي المتمثلة
بالسلطة التشريعية والتنفيذية
والقضائية وحتى مكونات هذه السلطات
وجدت ان كل واحدة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطاب الاعلامي الحكومي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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