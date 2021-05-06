الخطاب الاعلامي الحكومي

2021/05/06 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد سامي

وانا أقرأ في الباب الثالث من الدستور

العراقي لعام 2005 عن مكونات السلطات

الثلاث للنظام العراقي المتمثلة

بالسلطة التشريعية والتنفيذية

والقضائية وحتى مكونات هذه السلطات

وجدت ان كل واحدة

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