بعد ديالى.. الدفاع المدني تخمد حريقاً التهم 50 دونماً بالنجف

2021/05/06 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء (6 أيار 2021)، إنقاذ 450 دونم حنطة قبل ان تلهمها النيران في المشخاب، مع احتراق 50 دونماً مزروعة بالحنطة في محافظة النجف.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق التهم 50 دونماً مزروعة بمحصول الحنطة، وأنقذت 450 دونماً من مجموع 500 دونم في قضاء المشخاب جنوب محافظة النجف الاشرف".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران، ومنعت امتداد السنتها داخل الحقول الزراعية وانهت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشار البيان إلى أن "سبب الحريق كان نتيجة تطاير شرارة من ماكنة الحاصودة فيما استكملت مديرية الدفاع المدني في وقت سابق كافة الإجراءات الاستباقية لتامين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير من خلال نشر فرق الدفاع المدني قرب الحقول الزراعية مع مرافقة عمليات الحصاد، لتجنب الخسائر الاقتصادية ولتامين قوت الشعب من السلة الغذائية وهذا ما قلل نسبة الخسائر داخل الحقول الزراعية".

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