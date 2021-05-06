بلينكن يدعو روسيا إلى وقف أعمالها

2021/05/06 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا إلى وقف سلوكها "العدائي" حيال أوكرانيا مشيرا إلى أن قوات مسلحة روسية بأعداد كبرى لا تزال منتشرة على الحدود بين البلدين رغم الانسحاب الأخير.

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