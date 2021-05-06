تصرف هازارد لن يمر.. تسريبات عن إجراء عاجل من ريال مدريد!

2021/05/06 | 13:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لم يمر تصرف البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، عقب الخسارة أمام تشيلسي 2-0، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، مرور الكرام داخل النادي الملكي.

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وأثار هازارد مشاعر الاستياء بعد ظهوره عقب صافرة نهاية المواجهة وهو يضحك ويمازح كورت زوما، مدافع تشيلسي.

وكشف برنامج "الشيرنغويتو" الإسباني الشهير، أن رصيد هازارد قد نفد بسبب غيابه المتكرر عن المشاركة للإصابة، لذلك قرر النادي عرضه للبيع في الصيف المقبل.

وأثارت اللقطة سخط عدد كبير من جمهور ريال مدريد على مواقع التواصل الإجتماعي، واتهمت اللاعب بالتهاون، وقلة احترام ناديه الحالي ولزملائه الذي بذلوا جهدا كبيرا في الميدان.

وانضم هازارد البالغ 30 عاما لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من تشيلسي في صفقة بلغت 100 مليون يورو، لكنه لم ينجح في ترك أي بصمة مع النادي الإسباني، بسبب غيابه لفترات طويلة عن الفريق إثر سلسلة من الإصابات التي عانى منها.

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