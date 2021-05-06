الجيش اللبناني يضبط شاحنات محملة بمحروقات معدة للتهريب

2021/05/06 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، توقيف شاحنات محملة بمحروقات معدة للتهريب إلى الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم، أن دورية للجيش أوقفت ليلاً شاحنات بيك أب محملة بكميات كبيرة من البنزين والمازوت في خزانات مموهة ومعدة للتهريب إلى الخارج، على طريق جرد القيطع عكار -الهرمل، خراج بلدة قبعيت العكارية.

وأشارت إلى مصادرة الحمولة الشاحنات وتوقيف سائقيها ومرافقيهم وتحويلهم جميعاً إلى القضاء.

ويعاني لبنان من أزمة شح البنزين والمازوت، خاصةً بسبب تهريبها إلى سوريا.

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