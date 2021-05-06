البنتاغون يتابع عن كثب دخول صاروخ صيني إلى الغلاف الجوي

2021/05/06 | 13:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” يقلع في 29 نيسان/أبريل 2021 من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان الاستوائية (جنوب الصين) حاملاً وحدة “تيانهي”، اول المكونات الثلاثة للمحطة الفضائية الصينية (سي اس اس).© اف ب STR واشنطن (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء أنها تتعقب مسار الصاروخ الصيني الذي […]

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