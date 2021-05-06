نتائج إيجابية لتجارب موديرنا حول جرعة ثالثة من لقاحها ضد كوفيد-19

2021/05/06 | 13:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – نشرت مجموعة موديرنا الاميركية للتكنولوجيا الحيوية الأربعاء النتائج الإيجابية الأولى المتعلقة بتجارب نسخة معدلة من لقاحها تم تطويرها خصيصا ضد المتحور الجنوب إفريقي من فيروس كورونا، وكذلك تأثير جرعة ثالثة من لقاحها الأولي المضاد لكوفيد-19.وقال ستيفان بانسيل رئيس شركة موديرنا في بيان “شجعتنا هذه البيانات الجديدة التي تعزز ثقتنا […]

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