دعوات انفصال اسكتلندا رهان أساسي في الانتخابات المحلية البريطانية

2021/05/06 | 13:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون في دامبرتون في 05 أيار/مايو 2021 © تصوير مشترك/اف ب اندي بوكانان لندن (أ ف ب) – بدأ البريطانيون التصويت الخميس في انتخابات محلية تشكل اختبارا لرئيس الوزراء بوريس جونسون ووحدة المملكة المتحدة حيث يأمل الانفصاليون في تحقيق نصر مدو في اسكتلندا لتمهيد الطريق لاستفتاء جديد لتقرير المصير.[…]

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