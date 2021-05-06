القضاء يشكو ثقل الطلبات: اطراف سياسية تدعو لاعادة المحاكمات لاغراض انتخابية

2021/05/06 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، توضيحا حول طلبات إعادة التحقيق او المحاكمة.

وذكرت المركز الإعلامي للقضاء في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (6 ايار 2021)، ان "طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 يجب تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز تلقي تلك الطلبات سيما وان الاجراءات الادارية الخاصة بتلقي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة".

واضاف البيان "لذا اقتضى ملاحظة عدم مفاتحة او مراجعة مقر مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات، خاصة بعد ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولاغراض انتخابية الامر الذي يثقل كاهل الجهات الادارية في مقر مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية".

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