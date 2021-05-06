شرطة كربلاء تحكم قبضتها على قاتل العائلة في قضاء الحر

2021/05/06 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الخميس، احكام قبضتها على قاتل العائلة في قضاء الحر.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز ان "مفارز شرطة محافظة كربلاء تمكنت من أحكام قبضتها على القاتل الذي تسبب بقتل اربعة اشخاص من عائلة واحدة تربطهم به علاقة عائلية قبل أيام".

وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".

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