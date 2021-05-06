ضبط معاملة قرض بمليار وسبعمائة مليون دينار في المصرف الصناعي ببغداد

2021/05/06 | 13:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط معاملة قرض بقيمة (1,700,000,000) مليار دينار في المصرف الصناعي.وقالت الهيئة في بيان، إن “ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد في الهيئة التي انتقلت إلى المصرف الصناعي – الفرع الرئيس تمكنت بعد إجراء التدقيق في قسم الائتمان وقسم الأرشيف والأضابير، من ضبط الإضبارة الخاصة بمعاملة قرض تعود لأحد الأشخاص […]

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