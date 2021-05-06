سوق العراق للاوراق المالية يتداول 65 مليار سهم خلال الاسبوع الجاري

2021/05/06 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الخميس، تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الاسبوع الجاري.

وقالت السوق في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد الاسهم المتداولة بلغ 65 مليار سهم بقيمة 67 مليار دينار".

وأضاف أن "مؤشر التداول في السوق اغلق لأول جلسة من الأسبوع على (586.51) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (586.96) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.08%) عن اغلاقه في اول الجلسة".

ولفت البيان الى "تنفيذ أكثر من (2400) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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