الرافدين يحدِّد فترة تسديد قروض الـ50 مليون دينار لترميم الدور السكنية

2021/05/06 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حدَّد مصرف الرافدين، الخميس، فترة تسديد قروض الـ50 مليون دينار لترميم الدور السكنية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "مدة تسديد قروض الـ50 مليون دينار للموظفين و30 مليون دينار للمواطنين تكون في 10 سنوات".

وأضاف أن "التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض".

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