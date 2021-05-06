الرشيد يعلن منح فئات أمنية غير موطّنة رواتبهم سُلَفاً شخصيَّة

2021/05/06 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الخميس، منح فئات أمنية غير موطنة رواتبهم سُلَفاً شخصية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تقرر منح ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني غير الموطنة رواتبهم سُلَفاً شخصيَّة"، مبيناً أن "مبالغ السُلف : (5 ، 8 ، 10) ملايين حسب حدود صافي الراتب".

واضاف أن "من الشروط التي وضعها المصرف ان يتعهد المستفيد توطين راتبه لدى المصرف مستقبلاً".

واطلق مصرف الرشيد، في وقت سابق، السلف الشخصية لمنتسبي الوزارت الأمنية الكترونياً بشرط التوطين.

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