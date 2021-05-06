علك يدعو الأولمبية للإسراع بحلِّ أزمة الاتحادات الرياضيَّة

2021/05/06 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أكَّد رئيس الاتحاد العراقي للموي تاي مصطفى جبار علك أن الاتحادات الرياضية تمّرُّ بفترة عصيبة لعدم تسلُّمها مبالغ الميزانية الخاصة بها من الدولة.

وقال علك في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" الموزانة العامة للدولة لاتزال مبهمة ولم يتمُّ استيفاء ايّ مبلغ من قبل اللجنة الاولمبية أو وزارة الشباب في ما يخص الميزانية المخصصة للاتحادات "، مبيناً أنَّ" الاتحادات تمرُّ الآن بأزمة مالية عصيبة أدَّت الى توقف النشاطات الداخلية والمشاركات الخارجية ".

وتابع علك أنَّ" وزارة الشباب والرياضة قدَّمت منحة لبعض الاتحادات من ميزانية الوزارة الخاصة لكنها لاتستطيع ان تغطي جميع متطلبات الاتحادات ".

ودعى علك المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية الى تسليط الضوء على هذا الإشكال والمطالبة بتوفير المال اللازم لانقاذ الرياضة العراقية التي باتت شبه معطلة في الوقت الحالي .

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