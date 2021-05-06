شرارة تشعل حريقاً ضخماً بمساحات شاسعة من مزارع الحنطة في المشخاب

2021/05/06 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إنقاذ 450 دونم حنطة قبل ان تلهمها النيران في المشخاب.وذكرت المديرية في بيان، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث الحريق التهم 50 دونم مزروعة بمحصول الحنطة وانقذت 450 دونم من مجموع 500 دونم في قضاء المشخاب جنوب محافظة النجف”.واضافت ان “الفرق […]

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