محافظة عراقية تحذر من كارثة بعد فقدان 70% خزين إحدى بحيراتها المائية

2021/05/06 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذر مدير ناحية السعدية في محافظة ديالى، أحمد الزركوشي، اليوم الخميس (06 أيار 2021)، من حدوث كارثة وصفها بـ "القاسية" في الفترة المقبلة، بعد فقدان بحيرة حمرين 70% من خزينها الاستراتيجي، فيما دعا إلى حفر آبار ارتوازية لمواجهة الكارثة المذكورة.

وقال الزركوشي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بحيرة حمرين شمالي السعدية، التي تشكل الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى تستوعب ـكثر من مليارين و400 م 3، فقدت أكثر من 70% من خزينها"، مؤكداً أن "الانخفاض هو الأكبر من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات".

وأضاف، أن "ما يزيد قلقنا البالغ، هو انحسار غير مسبوق لتدفق مياه نهر ديالى الذي يمثل المغذي الأساسي لبحيرة حمرين بعد الأمطار والسيول بسبب انخفاض مستوى خزين بحيرة دربندخان، ما زاد الموقف تعقيداً بشكل بدأ يوثر فعلياً على حياة عشرات الآلاف من الأسر في مدن حوض حمرين، ومنها السعدية، وجلولاء، وبقية المناطق".

وأشار إلى أن "السعدية التي تعد الأقرب لبحيرة حمرين، بدأت تعاني من شحة قاسية بتأمين مياه الشرب في مناطق واسعة، ما استدعى تقديم طلبات عاجلة لحكومة ديالى لحفر آبار ارتوازية لمواجهة الكارثة المقبلة، التي نعتقد بأنها ستكون قاسية جداً، خاصة وأن أغلب المناطق زراعية وشحة المياه ستخلق أزمة اقتصادية جديدة في مناطق ما زالت تعاني من تداعيات النزوح القسري والخراب الذي أحدثه داعش بعد 2014".

وتعد بحيرة حمرين، الخزين المائي الاستراتيجي في ديالى، وهي تؤمن المياه لنحو 60% من مناطق المحافظة عبر أنهر وجداول متعددة، أبرزها خريسان، ومهروت، والروز.

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