توخيل يتحدى السيتي بتصريحات تسبق نهائي دوري الأبطال

2021/05/06 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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استبق مدرب تشيلسي توماس توخل، لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع بين "البلوز" ومانشستر سيتي، بإصداره تصريحات ورسائل لمدرب "السيتزنز" بيب غوارديولا.

وأكد توماس توخل أنه ذاهب إلى إسطنبول يوم 28 آيار، للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا، والتغلب على مانشستر سيتي.

وفي تصريحات لـ"سكاي سبورت"، قال توخيل: "أنا فخور جدا بالفريق، شعرت باستمرار جوعهم للفوز".

وأضاف: "ما يميز هذا الفريق هو الشجاعة والاندفاع، نحن ذاهبون إلى إسطنبول للفوز"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابع قائلا: "يستحق لاعبونا الفوز، كان ريال مستحوذا على الكرة في بعض الأوقات، الأمر الذي جعلنا نعاني، لكننا شكلنا خطورة في هجماتنا المرتدة".

وبيّن أن أداء تشلسي في الشوط الثاني كان أفضل، مضيفا: "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في اللقاء".

وأثنى توخل على أداء ريال مدريد الذي وصفه بالفريق القادر على تحويل أي فرصة لهدف، مؤكداً: "كانوا يتمتعون بطاقة على أرض الملعب، وأداؤهم كان قويا".

وعن توقعاته للقاء القمة أمام مانشستر سيتي، قال توخل: "الوقت مبكر للغاية، ربما يصاب بعض اللاعبين، وقد يتراجع البعض عن مستواه.



نأمل أن نصل للمباراة بكامل تشكيلتنا، لأن الأمر لم ينته بعد، نريد أن نبلغ النهاية، لقد وصلنا إلى هذه المسابقة من أجل الفوز بلقبها".

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