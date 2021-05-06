صدور أحكام غيابية جديدة بحق عضو مجلس محافظة الديوانية السابق بتهمة ضرب المتظاهرين

2021/05/06 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر في محكمة جنح المهناوية، اليوم الخميس (06 أيار 2021)، بصدور أحكام غيابية جديدة بحق عضو مجلس محافظة الديوانية، السابق حسين البديري، بتهمة ضرب المتظاهرين خلال تظاهرات تشرين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنح المنهاوية حكمت على حسين البديري عضو مجلس محافظة الديوانية السابق، بالحبس بـ 4 دعاوى".

وأوضح، أن "كل دعوى يكون حكمها سجن 9 أشهر، ليكون مجموعها ٣ سنوات، بعد دعاوى اُقيمت عليه بسبب ضرب المتظاهرين خلال تظاهرات تشرين".

وكانت محكمة الشامية، قد أصدرت حكماً بالسجن، 9 سنوات، على عضو مجلس محافظة الديوانية السابق، حسين البديري، إثر دعاوى تقدم بها متظاهرون، بسبب اعتدائه عليهم بالضرب، خلال تظاهرات تشرين.

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