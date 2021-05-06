2021/05/06 | 14:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى تخاطب رئاسة الوزراء رسميا للتريث في نقل أُسر داعش من مخيم الهول للمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/06 | 14:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تخاطب رئاسة الوزراء رسميا للتريث في نقل أُسر داعش من مخيم الهول للمحافظة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تخاطب رئاسة الوزراء رسميا للتريث في نقل أُسر داعش من مخيم الهول للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).