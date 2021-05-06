وزارة التربية: الامتحانات ستكون حضورية

2021/05/06 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن اختبارات الوزارة حضورية ولا نية لتحويل الامتحانات إلى الكترونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، لوكالة الأنباء العراقيَّة (واع): إن "الوزارة استجابت لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في تعليق الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات"، مشيرة إلى أن "التقديم على الامتحانات سيكون حضوريا داخل المدارس و لا توجد نية للوزارة بإجراء الاختبارات الكترونياً".

وأوضح، أن "الوزارة منحت الصلاحيَّة لمديريات التربيَّة العامة بشأن دوام الملاكات التدريسيَّة بحسب حاجتها".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً.

PUKmedia عن واع

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