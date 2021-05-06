تطورات جديدة بدعاوى محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي

2021/05/06 | 14:16 - المصدر: NRT عربية

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كشف مصدر قضائي، الخميس، تطورات جديدة بدعاوى تتعلق بمحافظ ذي قار السابق، ناظم الوائلي.

وذكر المصدر لـNRT (6 ايار 2021)، أن "أوامر قضائية وردت لمحكمة تحقيق النزاهة في المحافظة بنقل الدعاوى القضائية المتعلقة بالوائلي إلى بغداد".

وأضاف أن "غالبية الدعاوى التي تنقل بهذه الطريقة تخضع للضغوط السياسية وتنتهي بالإغلاق لعدم كفاية الأدلة".

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