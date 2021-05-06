2021/05/06 | 14:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الخميس، عن طرح عطاء نقل مادة النفط الخام من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وحددت الوزارة آخر موعد للحصول على نسخة وثائق العطاء وتقديم الاستفسارات بتاريخ 27 مايو الجاري، وآخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الثالث من شهر يونيو المقبل.

وبينت الوزارة الأردنية أن قيمة نسخة العطاء 500 دينار، فيما تبلغ كفالة دخول العطاء 500 ألف دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يطرح مناقصة نفطية تتعلق بالعراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يطرح مناقصة نفطية تتعلق بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).