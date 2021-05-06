2021/05/06 | 14:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء العراقي يعمم قراره حظر التجوال الكلي ويحدد المشمولين والمستثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/06 | 14:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء العراقي يعمم قراره حظر التجوال الكلي ويحدد المشمولين والمستثنين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء العراقي يعمم قراره حظر التجوال الكلي ويحدد المشمولين والمستثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).