الأردن يطرح مناقصة لنقل النفط الخام من العراق إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء

2021/05/06 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الخميس، طرح عطاء نقل مادة النفط الخام من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وحددت الوزارة آخر موعد للحصول على نسخة وثائق العطاء وتقديم الاستفسارات بتاريخ 27 آيار الجاري، وآخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الثالث من شهر حزيران المقبل.

وبينت الوزارة الأردنية أن قيمة نسخة العطاء 500 دينار، فيما تبلغ كفالة دخول العطاء 500 ألف دينار.

المصدر: عمون

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