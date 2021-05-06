ريال مدريد يفتح الباب أمام هازارد

2021/05/06 | 14:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لم يمر تصرف البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، عقب الخسارة أمام تشيلسي 2-0، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، مرور الكرام داخل النادي الملكي.وأثار هازارد مشاعر الاستياء بعد ظهوره عقب صافرة نهاية المواجهة وهو يضحك ويمازح كورت زوما، مدافع تشيلسي.وكشف برنامج “الشيرنغويتو” الإسباني الشهير، أن رصيد هازارد قد نفد بسبب […]

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