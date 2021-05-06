التجارة: إجراءات حكومية لردع ظاهرة ارتفاع الأسعار

2021/05/06 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، فيما كشفت عن اجراءاتها للسيطرة على الأسعار.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال شهر رمضان والسبب يعود الى الطلب المتزايد عليها"، مبيناً أنه "في حال استقرار البطاقة التموينية سوف لن تحصل أي ارتفاعات بالاسعار".

وأضاف أن "الرقابة التجارية في وزارة التجارة تتابع السوق المحلية من خلال فرق جوالة منظمة بالتعاون مع الأمن الوطني من أجل منع ارتفاع الأسعار"، مشيراً الى ان "الرصد لم يسجل ارتفاع جميع المواد الغذائية سوى مادتي السكر والزيت".

وعزا حنون "سبب ذلك الى ارتفاع اسعار هاتين المادتين في البورصة العالمية، فضلاً عن وجود جهات تسعى لرفع أسعار هاتين المادتين من خلال فرض زيادات يومية على الأسعار"، مشيراً الى أن "وزارة التجارة أعلنت عن مواجهة هذا الارتفاع من خلال ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر، حيث تم توزيع وجبتين خلال رمضان بهدف منع زيادة الأسعار".

ورجح المتحدث باسم وزارة التجارة ان "اجراءات الحكومة في منع ارتفاع الاسعار ستأخذ منحنيات أكبر في ردع تلك الظاهرة قانونياً واحالة البعض منهم للقضاء العادل ".

وبشأن المواد الأولية الداخلة بصناعة السكر والزيت، بين حنون أن "العراق لا يمتلك موادَّ أولية كبيرة للسكر وزيت الطعام بحجم يكفي حاجة سكان العراق"، لافتاً الى أن "أغلب المواد الخام تأتي من تركيا واوكرانيا والبرازيل".

وتابع أن "المادة المحلية الموجودة بالأسواق هي أساساً مستوردة و تخضع للبورصة العالمية من انخفاض وارتفاع خلال شهر رمضان".

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