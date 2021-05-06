2021/05/06 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انهاء تفتيش ثلاث قرى في محافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “اللواء 52 في الحشد الشعبي، انهى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد ينهي تفتيش ثلاث قرى بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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