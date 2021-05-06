محافظ نينوى يوجه طلباً للكاظمي يخص نقل نازحي مخيم الهول السوري إلى العراق

2021/05/06 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

وجّه محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الخميس (06 أيار 2021)، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يخص نقل نازحي مخيم الهول السوري إلى مخي الجدعة جنوبي الموصل.

وذكر إعلام محافظ نينوى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الجبوري "وجه كتابا الى رئاسة الوزراء مطالبا فيه بالتريث في نقل نازحي مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل، وذلك لوجود رفض شعبي واسع لعودة عوائل تنظيم داعش الإرهابي ومن عدة محافظات الى محافظة نينوى".وحذر الجبوري من "مغبة الاستمرار في هذا الاجراء، وذلك كون المنطقة المقترحة لنقل النازحين فيها كثافة سكانية عالية من منتسبي القوات المسلحة او ذويهم ممن قدموا الشهداء والضحايا الذين سقطوا على يد العناصر الإرهابية".

وأشار إلى أن "ذلك قد يؤدي إلى حدوث حالات اقتحام للمخيم من المتضررين من التنظيم الاجرامي وخروج الامر عن السيطرة"، مشدداً على "ضرورة إشراك الإدارة المحلية للمحافظة والتداول بهذا الشأن لوضع الحلول الناجعة له".

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