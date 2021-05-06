وصول وزير الداخلية إلى ديالى

2021/05/06 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس (6 أيار 2021)، إلى محافظة ديالى لبحث ثلاثة ملفات، أبرزها إنهاء خلايا داعش.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية وصل برفقة بعض قيادات الوزارة الى مقر عمليات ديالى في اطراف بعقوبة".

وأضاف، أن "الغانمي عقد سلسلة اجتماعات مع القيادات الامنية والحكومية لبحث 3 ملفات ابرزها نتائج عملية الوقف العسكرية المستمرة منذ نحو اسبوعين وخطط اعادة الانتشار وسبل انهاء ما تبقى من خلايا داعش".

وأوضح، أن "الزيارة تعد الثانية خلال اسبوعين لديالى في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالمشهد الأمني العام للمحافظة في ظل الاحداث الاخيرة خاصة في منطقة الجيزاني قرب ناحية العبارة 20كم شمال شرق بعقوبة بعد تعرضها لاعتداء إرهابي قبل نحو اسبوعين ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى".

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